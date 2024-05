Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Montagvormittag seitwärts

Aktienkurs im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Novartis. Mit einem Kurs von 91,83 CHF zeigte sich die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.

Mit einem Kurs von 91,83 CHF zeigte sich die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel um 09:07 Uhr kaum verändert. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 92,03 CHF an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novartis-Aktie bisher bei 91,68 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 91,75 CHF. Zuletzt wechselten 75.070 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 22.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 94,52 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 2,93 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 79,21 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,30 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,70 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 97,57 CHF.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 23.04.2024. Das EPS wurde auf 1,15 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,01 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10,34 Mrd. USD – eine Minderung von 13,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11,98 Mrd. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Novartis am 18.07.2024 vorlegen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 17.07.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 7,23 USD im Jahr 2024 aus.

