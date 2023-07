Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Donnerstagnachmittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 90,55 CHF zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,9 Prozent auf 90,55 CHF zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novartis-Aktie bisher bei 90,72 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 89,59 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 760.820 Novartis-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 93,95 CHF erreichte der Titel am 25.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 3,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 73,32 CHF ab. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 23,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 95,30 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Novartis ließ sich am 18.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,83 USD, nach 1,56 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,58 Prozent auf 13.622,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.781,00 USD in den Büchern gestanden.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 24.10.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 22.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 6,87 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

