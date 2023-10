Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Freitagmittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktienentwicklung

Die Aktie von Novartis zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Die Novartis-Aktie kam im SIX SX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 85,07 CHF.

Zum Vortag unverändert notierte die Novartis-Aktie um 11:49 Uhr im SIX SX-Handel bei 85,07 CHF. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 85,77 CHF an. Das bisherige Tagestief markierte Novartis-Aktie bei 84,70 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 85,20 CHF. Bisher wurden heute 512.227 Novartis-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 90,16 CHF. Dieser Kurs wurde am 11.10.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 5,65 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.03.2023 (69,89 CHF). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 93,30 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Am 24.10.2023 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,74 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 11.782,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 6,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.543,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Novartis wird am 31.01.2024 gerechnet.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,72 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

