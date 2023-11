Aktienkurs im Fokus

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Novartis am Montagvormittag ins Minus

27.11.23 09:23 Uhr

Die Aktie von Novartis gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 86,49 CHF.

Die Novartis-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 86,49 CHF abwärts. Die Novartis-Aktie gab in der Spitze bis auf 86,44 CHF nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 86,59 CHF. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 49.280 Stück gehandelt. Am 11.10.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 90,16 CHF. 4,24 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 69,89 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.03.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 19,19 Prozent wieder erreichen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 93,30 CHF je Novartis-Aktie aus. Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 24.10.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,74 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,50 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,07 Prozent zurück. Hier wurden 11.782,00 USD gegenüber 12.543,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert. Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 31.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 29.01.2025. Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,58 USD je Novartis-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Optimismus in Europa: STOXX 50 letztendlich mit Gewinnen Börse Zürich in Grün: SMI-Anleger greifen am Nachmittag zu Aufschläge in Europa: STOXX 50 stärker

