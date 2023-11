Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Montagmittag tiefer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Novartis gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 86,02 CHF.

Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 86,02 CHF. In der Spitze fiel die Novartis-Aktie bis auf 86,01 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 86,59 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 342.306 Novartis-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (90,16 CHF) erklomm das Papier am 11.10.2023. Gewinne von 4,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 69,89 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 18,75 Prozent würde die Novartis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 93,30 CHF aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 24.10.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,74 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,50 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 11.782,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.543,00 USD umgesetzt worden waren.

Am 31.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 29.01.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 6,58 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

