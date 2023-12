Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag in Rot

Kursentwicklung

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 84,61 CHF.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 84,61 CHF. In der Spitze fiel die Novartis-Aktie bis auf 83,99 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 84,14 CHF. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 120.003 Aktien.

Am 11.10.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 90,16 CHF. Mit einem Zuwachs von 6,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 69,89 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 17,40 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 93,67 CHF aus.

Am 24.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,74 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novartis ein EPS von 1,50 USD je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,07 Prozent auf 11.782,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.543,00 USD in den Büchern gestanden.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 31.01.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 29.01.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,63 USD je Novartis-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

IPOs im neuen Jahr unter der Lupe: Diese Unternehmen wollen 2024 an die Börse gehen

SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor einem Jahr eingebracht

Pluszeichen in Zürich: SMI bewegt sich zum Ende des Freitagshandels im Plus