Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag fester

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Novartis. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 91,10 CHF zu.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 91,10 CHF nach oben. Bei 91,40 CHF erreichte die Novartis-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 91,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 431.697 Novartis-Aktien.

Am 22.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 94,52 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 69,89 CHF. Dieser Wert wurde am 13.03.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 30,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Novartis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,73 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novartis 3,30 CHF aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 94,50 CHF für die Novartis-Aktie.

Novartis ließ sich am 31.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,53 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,44 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 11.423,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.690,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 9,98 Prozent verringert.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Novartis wird am 23.04.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 29.04.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 7,06 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Freundlicher Handel: STOXX 50 schlussendlich mit Gewinnen

Dienstagshandel in Zürich: SMI präsentiert sich letztendlich leichter

Freundlicher Handel: STOXX 50 mit Kursplus