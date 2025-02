Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Novartis am Freitagmittag ins Minus

Novartis im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Novartis. Das Papier von Novartis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 97,50 CHF abwärts.

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 97,50 CHF. Die Novartis-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 96,95 CHF ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 97,36 CHF. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 828.825 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (102,72 CHF) erklomm das Papier am 03.09.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,35 Prozent. Am 20.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 83,63 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 14,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,90 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 99,13 CHF.

Novartis gewährte am 31.01.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,24 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 3,67 CHF in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,54 Mrd. CHF – ein Plus von 13,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 10,13 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 präsentieren.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,29 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

