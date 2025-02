Kursverlauf

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis zeigt sich am Freitagnachmittag fester

28.02.25 16:08 Uhr

Die Aktie von Novartis zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 97,96 CHF.

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 97,96 CHF. Der Kurs der Novartis-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 98,03 CHF zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 97,36 CHF. Bisher wurden heute 1.578.753 Novartis-Aktien gehandelt. Bei 102,72 CHF markierte der Titel am 03.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,86 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.04.2024 bei 83,63 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 14,63 Prozent Luft nach unten. Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,90 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 99,13 CHF. Am 31.01.2025 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,24 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,67 CHF je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 11,54 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,13 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 13,87 Prozent gesteigert. Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 29.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,29 USD je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Schwache Performance in Zürich: SMI letztendlich im Minus Verluste in Zürich: SLI sackt letztendlich ab Börse Europa in Rot: STOXX 50 verliert zum Handelsende

