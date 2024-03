Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Donnerstagmittag in Grün

So bewegt sich Novartis

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Novartis. Die Novartis-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 87,21 CHF.

Um 11:48 Uhr stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 87,21 CHF. Zwischenzeitlich stieg die Novartis-Aktie sogar auf 87,35 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 86,51 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 492.733 Novartis-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 94,52 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Am 30.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 78,40 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 11,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,68 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,30 CHF je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 94,50 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 31.01.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,53 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,44 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,98 Prozent auf 11.423,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 12.690,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.04.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 29.04.2025.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,77 USD je Aktie.

