Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 86,97 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,4 Prozent auf 86,97 CHF. Bei 87,35 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 86,51 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 1.143.758 Novartis-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.01.2024 bei 94,52 CHF. 8,68 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 78,40 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 9,85 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Novartis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,68 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novartis 3,30 CHF aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 94,50 CHF für die Novartis-Aktie.

Am 31.01.2024 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,53 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,44 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,98 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11.423,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 12.690,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Novartis am 23.04.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 29.04.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2025 7,77 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

