Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag mit Aufschlag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Novartis. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 98,45 CHF zu.

Das Papier von Novartis konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 98,45 CHF. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 98,98 CHF an. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 98,21 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 543.840 Stück.

Am 03.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 102,72 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 4,16 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.04.2024 bei 83,63 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 17,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,86 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 99,13 CHF.

Novartis gewährte am 31.01.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,24 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,67 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,54 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,13 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 29.04.2025 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 28.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Novartis.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 8,35 USD im Jahr 2025 aus.

