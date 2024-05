Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag nahezu unbewegt

Kursentwicklung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Novartis. Bei der Novartis-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 91,94 CHF.

Werte in diesem Artikel

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:06 Uhr bei 91,94 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die Novartis-Aktie bei 92,29 CHF. Im Tief verlor die Novartis-Aktie bis auf 91,84 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 92,27 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 42.411 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 94,52 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 2,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 79,21 CHF. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 16,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,30 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,70 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 97,57 CHF je Novartis-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 23.04.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,15 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,01 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10,34 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 11,98 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Novartis am 18.07.2024 präsentieren. Novartis dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 17.07.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2024 7,23 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor 5 Jahren eingefahren

SLI aktuell: SLI verbucht letztendlich Verluste

Börse Zürich: SMI schwächelt zum Handelsende