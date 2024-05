Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Novartis am Mittag auf rotes Terrain

So entwickelt sich Novartis

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Novartis. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 91,66 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,4 Prozent auf 91,66 CHF. Im Tief verlor die Novartis-Aktie bis auf 91,50 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 92,27 CHF. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 377.256 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 94,52 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.01.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 3,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 79,21 CHF erreichte der Anteilsschein am 08.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 13,59 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,30 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,70 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 97,57 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Am 23.04.2024 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,15 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 1,01 USD je Aktie eingenommen. Novartis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,34 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 13,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,98 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 18.07.2024 terminiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 17.07.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 7,23 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor 5 Jahren eingefahren

SLI aktuell: SLI verbucht letztendlich Verluste

Börse Zürich: SMI schwächelt zum Handelsende