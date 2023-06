Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis verteidigt Stellung am Mittwochmittag

Aktie im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Novartis. Bei der Novartis-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 88,64 CHF.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:49 Uhr bei der Novartis-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 88,64 CHF. Im Tageshoch stieg die Novartis-Aktie bis auf 89,01 CHF. Die größten Abgaben verzeichnete die Novartis-Aktie bis auf 88,52 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 88,90 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 597.612 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (93,95 CHF) erklomm das Papier am 25.04.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 73,32 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 20,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 95,00 CHF je Novartis-Aktie aus.

Am 25.04.2023 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,71 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,46 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 12.953,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.531,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Novartis am 18.07.2023 vorlegen. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 17.07.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 6,77 USD je Novartis-Aktie.

