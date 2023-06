Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 88,48 CHF.

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:53 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 88,48 CHF. Der Kurs der Novartis-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 88,39 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 88,90 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1.163.554 Novartis-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (93,95 CHF) erklomm das Papier am 25.04.2023. 6,18 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.09.2022 bei 73,32 CHF. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 20,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 95,00 CHF für die Novartis-Aktie.

Novartis veröffentlichte am 25.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,71 USD, nach 1,46 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12.953,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12.531,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 18.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 17.07.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 6,77 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Novartis-Aktie in Grün: Novartis übernimmt Chinook in Milliardendeal

Novartis-Aktie freundlich: Sandoz glaubt an Umsatzwachstum auch nach Loslösung von Novartis - Progressive Dividendenpolitik

Novartis-Aktie steigt: Novartis erhält Zulassung für Cosentyx in der EU