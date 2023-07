Blick auf Novartis-Kurs

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis verteidigt am Mittag Vortagesniveau

28.07.23 12:04 Uhr

Die Aktie von Novartis hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Novartis-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 90,72 CHF an der Tafel.

Die Novartis-Aktie kam im SIX SX-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 90,72 CHF. Kurzfristig markierte die Novartis-Aktie bei 91,38 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novartis-Aktie bisher bei 90,39 CHF. Bei 90,63 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 376.706 Novartis-Aktien den Besitzer. Bei 93,95 CHF erreichte der Titel am 25.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,56 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 73,32 CHF am 27.09.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 95,30 CHF je Novartis-Aktie aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 18.07.2023. Das EPS wurde auf 1,83 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,56 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Novartis 13.622,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12.781,00 USD erwirtschaftet worden. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Novartis am 24.10.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 22.10.2024. Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2023 6,87 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Novartis-Aktie trotzdem tiefer: Positive CHMP-Empfehlung für Sandoz-MS-Biosimilar Natalizumab SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Novartis-Investment eingefahren Novartis-Aktie gesucht: Jahresziele abermals angehoben - Generikatochter soll Anfang des vierten Quartals an die Börse

