Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag mit Aufschlag

Die Aktie von Novartis gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 90,66 CHF.

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:07 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 90,66 CHF. Der Kurs der Novartis-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 90,71 CHF zu. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 90,10 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 63.606 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 93,95 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,63 Prozent. Am 27.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 73,32 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 23,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 95,30 CHF für die Novartis-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 18.07.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,83 USD gegenüber 1,56 USD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13.622,00 USD umgesetzt, gegenüber 12.781,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Am 24.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 22.10.2024 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 6,89 USD je Novartis-Aktie.

