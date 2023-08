Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis steigt am Mittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Novartis gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 91,20 CHF.

Um 11:49 Uhr ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 91,20 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Novartis-Aktie bei 91,33 CHF. Bei 90,10 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 428.891 Novartis-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 93,95 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.09.2022 bei 73,32 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 95,30 CHF an.

Novartis ließ sich am 18.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,83 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,56 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 13.622,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.781,00 USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2023 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 22.10.2024.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2023 auf 6,89 USD je Aktie.

