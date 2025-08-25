Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag im Minusbereich

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Novartis. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 101,78 CHF.

Die Novartis-Aktie musste um 09:07 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 101,78 CHF. Die größten Abgaben verzeichnete die Novartis-Aktie bis auf 101,60 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 101,84 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 45.993 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 22.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 103,26 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 1,45 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (81,10 CHF). Abschläge von 20,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,13 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 98,38 CHF.

Am 17.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,71 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,45 CHF je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 11,61 Mrd. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 11,32 Mrd. CHF umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 03.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 8,89 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor 5 Jahren abgeworfen

Novartis-Aktie in Grün: Ianalumab zeigt Wirkung bei weiterer Autoimmunerkrankung