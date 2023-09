Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Donnerstagmittag mit Aufschlag

Novartis im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 93,24 CHF.

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 93,24 CHF. Die Novartis-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 93,45 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 92,73 CHF. Zuletzt wechselten 466.562 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 21.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 93,99 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,80 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 13.03.2023 Kursverluste bis auf 73,74 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 96,30 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 18.07.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,83 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,56 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13.622,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 12.781,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 24.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 22.10.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,86 USD je Novartis-Aktie belaufen.

