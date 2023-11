Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis verteuert sich am Dienstagvormittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 86,26 CHF.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 86,26 CHF zu. Die Novartis-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 86,34 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 86,16 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 56.499 Novartis-Aktien.

Am 11.10.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 90,16 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 4,52 Prozent Luft nach oben. Am 13.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,89 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 18,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 93,30 CHF angegeben.

Am 24.10.2023 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,74 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,50 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 12.543,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11.782,00 USD.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 31.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 29.01.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2023 6,58 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

