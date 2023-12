Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Donnerstagvormittag seitwärts

Aktie im Fokus

Die Aktie von Novartis hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 84,26 CHF zeigte sich die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Novartis-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 84,26 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Novartis-Aktie bei 84,34 CHF. Bei 84,17 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 84,18 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 49.030 Novartis-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.10.2023 bei 90,16 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 13.03.2023 auf bis zu 69,89 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 20,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 93,67 CHF angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 24.10.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,74 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,50 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,07 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11.782,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 12.543,00 USD in den Büchern gestanden.

Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 31.01.2024 präsentieren. Novartis dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 29.01.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 6,63 USD im Jahr 2023 aus.

