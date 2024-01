Blick auf Aktienkurs

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen

29.01.24 09:23 Uhr

Die Aktie von Novartis gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 93,18 CHF zu.

Werbung

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:07 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 93,18 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Novartis-Aktie bei 93,21 CHF. Bei 92,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 77.349 Novartis-Aktien den Besitzer. Am 22.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 94,52 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 1,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.03.2023 bei 69,89 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 24,99 Prozent wieder erreichen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 95,78 CHF je Novartis-Aktie aus. Am 24.10.2023 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,74 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,50 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Novartis 11.782,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 12.543,00 USD umgesetzt worden. Am 31.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 6,68 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Freundlicher Handel in Zürich: SLI zum Ende des Freitagshandels fester Starker Wochentag in Zürich: Letztendlich Pluszeichen im SMI Aufschläge in Europa: STOXX 50 letztendlich in Grün

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com