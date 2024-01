Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis zieht am Nachmittag an

Aktie im Blick

Die Aktie von Novartis zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Novartis konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 92,97 CHF.

Um 15:52 Uhr stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 92,97 CHF. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 93,92 CHF an. Mit einem Wert von 92,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 663.220 Novartis-Aktien umgesetzt.

Bei 94,52 CHF erreichte der Titel am 22.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 1,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 69,89 CHF am 13.03.2023. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 33,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novartis-Aktie bei 95,78 CHF.

Am 24.10.2023 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,74 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,50 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,07 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11.782,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 12.543,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 31.01.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 6,68 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

