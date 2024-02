Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag in Rot

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Novartis-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 89,57 CHF ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,5 Prozent auf 89,57 CHF. In der Spitze büßte die Novartis-Aktie bis auf 89,45 CHF ein. Den Handelstag beging das Papier bei 89,85 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 97.703 Novartis-Aktien.

Am 22.01.2024 markierte das Papier bei 94,52 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 5,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 13.03.2023 Kursverluste bis auf 69,89 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

Nach 3,30 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,74 USD je Novartis-Aktie. Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 94,50 CHF.

Novartis ließ sich am 31.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,53 USD. Im letzten Jahr hatte Novartis einen Gewinn von 1,44 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11.423,00 USD – eine Minderung von 9,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 12.690,00 USD eingefahren.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 23.04.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 29.04.2025.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,06 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

