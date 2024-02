Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Donnerstagnachmittag leichter

So entwickelt sich Novartis

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 89,54 CHF.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 89,54 CHF. In der Spitze fiel die Novartis-Aktie bis auf 89,45 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 89,85 CHF. Bisher wurden heute 1.023.697 Novartis-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 94,52 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 5,27 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 69,89 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.03.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 21,95 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 3,30 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,74 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 94,50 CHF an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 31.01.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,53 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Novartis 11.423,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 12.690,00 USD umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Novartis am 23.04.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 29.04.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 7,06 USD im Jahr 2024 aus.

