Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Dienstagnachmittag nahezu unverändert

Blick auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Novartis. Mit einem Kurs von 93,36 CHF zeigte sich die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.

Bei der Novartis-Aktie ließ sich um 15:53 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 93,36 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Novartis-Aktie bei 94,90 CHF. In der Spitze büßte die Novartis-Aktie bis auf 93,00 CHF ein. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 94,90 CHF. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.622.181 Stück gehandelt.

Am 03.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 102,72 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 10,03 Prozent wieder erreichen. Bei 81,10 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 13,13 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 3,50 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,92 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 100,25 CHF.

Am 31.01.2025 äußerte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,24 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,15 CHF je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,54 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,34 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Novartis am 17.07.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 21.07.2026.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,44 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Ausblick: Novartis mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor 3 Jahren eingefahren