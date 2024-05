Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Mittwochvormittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 90,51 CHF abwärts.

Um 09:06 Uhr rutschte die Novartis-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 90,51 CHF ab. Die Novartis-Aktie sank bis auf 90,51 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 90,76 CHF. Bisher wurden heute 78.230 Novartis-Aktien gehandelt.

Am 22.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 94,52 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 79,21 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 12,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,70 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,30 USD je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 97,57 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Am 23.04.2024 hat Novartis die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,15 USD gegenüber 1,01 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 10,34 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,98 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 13,70 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Novartis am 18.07.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 17.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,23 USD je Novartis-Aktie belaufen.

