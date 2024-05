Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gibt am Nachmittag ab

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Novartis-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 90,68 CHF.

Um 15:52 Uhr ging es für die Novartis-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 90,68 CHF. Die Abwärtsbewegung der Novartis-Aktie ging bis auf 90,47 CHF. Bei 90,76 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 947.561 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 22.01.2024 auf bis zu 94,52 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 4,23 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 79,21 CHF am 08.07.2023. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 14,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Novartis-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,30 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,70 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 97,57 CHF.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 23.04.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,15 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,01 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10,34 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 11,98 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 18.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Novartis dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 17.07.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 7,23 USD je Novartis-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Minuszeichen in Zürich: SMI legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

Anleger in Zürich halten sich zurück: Das macht der SMI am Dienstagmittag

Optimismus in Zürich: SLI zum Start freundlich