DAX23.987 -0,2%ESt505.380 -0,3%Top 10 Crypto15,56 -2,1%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.398 -2,0%Euro1,1666 -0,1%Öl68,06 -0,3%Gold3.409 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Inflationsdaten: DAX fällt zum Start unter 24.000-Punkte-Marke -- Abgaben in Japan -- US-Zollfreiheit für Pakete endet -- UniCredit erhöht Beteiligung an Alpha Bank -- Marvell im Fokus
Top News
UniCredit-Aktie kaum bewegt: Beteiligung an griechischer Alpha Bank erhöht UniCredit-Aktie kaum bewegt: Beteiligung an griechischer Alpha Bank erhöht
Schaeffler-Aktie gefragt: Citigroup sieht entstehenden "Champion" Schaeffler-Aktie gefragt: Citigroup sieht entstehenden "Champion"
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Setzen Sie auf eine sichere Zukunft - mit Gold und Silber von philoro. Investieren Sie heute und schützen Sie Ihr Vermögen vor turbulenten Zeiten.
Blick auf Aktienkurs

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis kommt am Freitagvormittag kaum vom Fleck

29.08.25 09:25 Uhr
Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis kommt am Freitagvormittag kaum vom Fleck

Die Aktie von Novartis zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Die Novartis-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 101,54 CHF an der Tafel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novartis AG
101,28 CHF -0,26 CHF -0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Kurs von 101,54 CHF zeigte sich die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Die Novartis-Aktie legte bis auf 101,66 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zwischenzeitlich weitete die Novartis-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 101,18 CHF aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 101,32 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 170.494 Novartis-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 103,26 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,69 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 81,10 CHF. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 20,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 3,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,12 USD je Novartis-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 98,38 CHF an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 17.07.2025. Das EPS wurde auf 1,71 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,45 CHF je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 11,61 Mrd. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 11,32 Mrd. CHF umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,89 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor 5 Jahren abgeworfen

Novartis-Aktie in Grün: Ianalumab zeigt Wirkung bei weiterer Autoimmunerkrankung

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Nachrichten zu Novartis AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Novartis AG

DatumRatingAnalyst
27.08.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
22.08.2025Novartis NeutralUBS AG
21.08.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
12.08.2025Novartis NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Novartis OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
27.08.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
21.08.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025Novartis OutperformBernstein Research
01.08.2025Novartis OutperformBernstein Research
28.07.2025Novartis OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
22.08.2025Novartis NeutralUBS AG
12.08.2025Novartis NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.07.2025Novartis HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.07.2025Novartis NeutralUBS AG
18.07.2025Novartis NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
21.11.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
24.06.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
23.04.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
28.03.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
06.02.2024Novartis UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novartis AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen