Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis kommt am Freitagvormittag kaum vom Fleck

Die Aktie von Novartis zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Die Novartis-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 101,54 CHF an der Tafel.

Mit einem Kurs von 101,54 CHF zeigte sich die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Die Novartis-Aktie legte bis auf 101,66 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zwischenzeitlich weitete die Novartis-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 101,18 CHF aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 101,32 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 170.494 Novartis-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 103,26 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,69 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 81,10 CHF. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 20,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 3,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,12 USD je Novartis-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 98,38 CHF an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 17.07.2025. Das EPS wurde auf 1,71 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,45 CHF je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 11,61 Mrd. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 11,32 Mrd. CHF umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,89 USD je Aktie belaufen.

