Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis verzeichnet am Nachmittag Verluste

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 101,36 CHF nach.

Die Novartis-Aktie musste um 15:53 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 101,36 CHF. Die größten Abgaben verzeichnete die Novartis-Aktie bis auf 100,88 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 101,32 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 603.090 Novartis-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 103,26 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.08.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 1,87 Prozent Luft nach oben. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,10 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 19,99 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,12 USD, nach 3,50 CHF im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 98,38 CHF aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 17.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novartis ein EPS von 1,45 CHF je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,57 Prozent auf 11,61 Mrd. CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,32 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert. Novartis dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2025 8,89 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

