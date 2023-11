Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis reagiert am Mittag positiv

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Novartis. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 85,82 CHF zu.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 85,82 CHF zu. In der Spitze gewann die Novartis-Aktie bis auf 85,87 CHF. Bei 85,43 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 426.966 Novartis-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.10.2023 auf bis zu 90,16 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 69,89 CHF erreichte der Anteilsschein am 13.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 18,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 93,30 CHF an.

Am 24.10.2023 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,74 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,07 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11.782,00 USD im Vergleich zu 12.543,00 USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 31.01.2024 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 29.01.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2023 6,58 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

