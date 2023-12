Blick auf Aktienkurs

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Freitagvormittag im Aufwind

29.12.23 09:22 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Novartis. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 84,39 CHF zu.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 84,39 CHF. Die Novartis-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 84,53 CHF aus. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 84,53 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 81.281 Novartis-Aktien umgesetzt. Am 11.10.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 90,16 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 6,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 69,89 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.03.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 93,67 CHF. Novartis ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,74 USD, nach 1,50 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 11.782,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 6,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.543,00 USD erwirtschaftet worden. Novartis wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 31.01.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 29.01.2025. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 6,63 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Zurückhaltung in Zürich: SMI schwächelt zum Handelsende Börse Europa: STOXX 50 beendet den Handel in der Gewinnzone Minuszeichen in Zürich: So performt der SLI aktuell

