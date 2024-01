Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Dienstagvormittag mit stabiler Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 92,88 CHF.

Werte in diesem Artikel

Die Novartis-Aktie kam im SIX SX-Handel um 09:07 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 92,88 CHF. Die Novartis-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 92,89 CHF aus. In der Spitze fiel die Novartis-Aktie bis auf 92,40 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 92,80 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 64.779 Novartis-Aktien.

Am 22.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 94,52 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 69,89 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,75 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 95,78 CHF aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 24.10.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,74 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,50 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,07 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.782,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.543,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Novartis am 31.01.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,69 USD je Novartis-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 beendet die Montagssitzung im Plus

Aufschläge in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 steigen

SLI-Handel aktuell: SLI verbucht am Montagmittag Gewinne