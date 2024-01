Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Mittag südwärts

Novartis im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 92,80 CHF.

Um 11:48 Uhr ging es für die Novartis-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 92,80 CHF. Bei 92,40 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 92,80 CHF. Bisher wurden via SIX SX 342.075 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 94,52 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.01.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 1,82 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.03.2023 bei 69,89 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 24,69 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 95,78 CHF.

Am 24.10.2023 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Novartis hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,74 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,50 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 11.782,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.543,00 USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.01.2024 erfolgen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 6,69 USD in den Büchern stehen haben wird.

