Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Novartis am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Novartis. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 92,27 CHF.

Um 15:52 Uhr fiel die Novartis-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 92,27 CHF ab. Zwischenzeitlich weitete die Novartis-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 92,24 CHF aus. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 92,80 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 856.986 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.01.2024 bei 94,52 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,44 Prozent. Am 13.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 69,89 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 24,25 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 95,78 CHF je Novartis-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 24.10.2023 vor. In Sachen EPS wurden 1,74 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 1,50 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.782,00 USD – das entspricht einem Minus von 6,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.543,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.01.2024 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2023 6,69 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 beendet die Montagssitzung im Plus

Aufschläge in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 steigen

SLI-Handel aktuell: SLI verbucht am Montagmittag Gewinne