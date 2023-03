Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Donnerstagvormittag nahe Vortagesschluss

Anleger zeigten sich um 09:07 Uhr bei der Novartis-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 83,08 CHF. In der Spitze legte die Novartis-Aktie bis auf 83,31 CHF zu. Die Novartis-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 83,02 CHF ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 83,10 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 123.310 Novartis-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.05.2022 bei 88,42 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 73,32 CHF erreichte der Anteilsschein am 27.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 87,50 CHF.

Am 01.02.2023 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Es stand ein EPS von 1,52 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,40 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 12.690,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.229,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 4,07 Prozent verringert.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.04.2023 veröffentlicht. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 23.04.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 6,61 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

