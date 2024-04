Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag gesucht

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Novartis. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 89,10 CHF zu.

Um 09:06 Uhr sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 89,10 CHF zu. In der Spitze legte die Novartis-Aktie bis auf 89,21 CHF zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 88,86 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 76.299 Novartis-Aktien.

Bei einem Wert von 94,52 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2024). Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 5,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 79,21 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.07.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,10 Prozent.

Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,69 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 97,14 CHF je Novartis-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 23.04.2024. Das EPS wurde auf 1,80 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 11,83 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 8,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,95 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 18.07.2024 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 17.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Novartis.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 7,19 USD in den Büchern stehen haben wird.

