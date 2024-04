Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden

Novartis im Blick

Die Aktie von Novartis zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Novartis legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 89,09 CHF.

Das Papier von Novartis konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 89,09 CHF. In der Spitze gewann die Novartis-Aktie bis auf 89,26 CHF. Mit einem Wert von 88,86 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 968.092 Novartis-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 94,52 CHF erreichte der Titel am 22.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Am 08.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,21 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 11,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,30 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,69 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 97,14 CHF für die Novartis-Aktie.

Am 23.04.2024 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,15 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,01 CHF je Aktie verdient. Novartis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,34 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 13,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,98 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.07.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 17.07.2025 dürfte Novartis die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 7,19 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

