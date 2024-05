Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag in Grün

So entwickelt sich Novartis

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Novartis legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,3 Prozent auf 91,73 CHF.

Die Novartis-Aktie konnte um 09:05 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 91,73 CHF. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novartis-Aktie bisher bei 91,88 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 91,66 CHF. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 142.383 Aktien.

Bei 94,52 CHF markierte der Titel am 22.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,04 Prozent. Am 08.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 79,21 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 13,65 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,70 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,30 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 99,00 CHF angegeben.

Novartis ließ sich am 23.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,15 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,01 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 13,70 Prozent auf 10,34 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,98 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Novartis am 18.07.2024 präsentieren. Novartis dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 17.07.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 7,23 USD je Aktie aus.

