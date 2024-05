Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis zeigt sich am Donnerstagmittag fester

Novartis im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 91,21 CHF.

Um 11:49 Uhr sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 91,21 CHF zu. Die Novartis-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 91,88 CHF. Bei 91,66 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 584.311 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 94,52 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2024). Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 3,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.07.2023 (79,21 CHF). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,30 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,70 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 99,00 CHF.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 23.04.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,15 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,01 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 10,34 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 13,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 11,98 Mrd. USD umsetzen können.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 18.07.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 17.07.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 7,23 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

