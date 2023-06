Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Novartis am Mittag ins Plus

Novartis im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 89,73 CHF zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,7 Prozent auf 89,73 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Novartis-Aktie bei 89,76 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 89,11 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 706.135 Novartis-Aktien.

Am 25.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 93,95 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 4,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 73,32 CHF. Dieser Wert wurde am 27.09.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 22,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 95,00 CHF.

Am 25.04.2023 äußerte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,71 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12.953,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novartis einen Umsatz von 12.531,00 USD eingefahren.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Novartis wird am 18.07.2023 gerechnet. Am 17.07.2024 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 6,77 USD fest.

