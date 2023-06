Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Notierung im Blick

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 89,93 CHF.

Um 15:53 Uhr wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 89,93 CHF nach oben. In der Spitze gewann die Novartis-Aktie bis auf 90,12 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 89,11 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1.492.419 Novartis-Aktien.

Am 25.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 93,95 CHF. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 4,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.09.2022 bei 73,32 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 95,00 CHF je Novartis-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 25.04.2023. Novartis hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,71 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,46 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 12.953,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.531,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Novartis am 18.07.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 17.07.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2023 6,77 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

