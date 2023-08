Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gibt am Mittwochvormittag ab

Blick auf Novartis-Kurs

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Novartis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 90,24 CHF abwärts.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 90,24 CHF. Der Kurs der Novartis-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 90,12 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 90,65 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 65.354 Novartis-Aktien.

Bei 93,95 CHF markierte der Titel am 25.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,11 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 73,32 CHF am 27.09.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 23,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 95,30 CHF angegeben.

Am 18.07.2023 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,83 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,58 Prozent auf 13.622,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12.781,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2023 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 22.10.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 6,89 USD je Aktie belaufen.

