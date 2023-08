So bewegt sich Novartis

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittwochmittag leichter

30.08.23 12:04 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Novartis. Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 90,14 CHF.

Werbung

Um 11:48 Uhr rutschte die Novartis-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 90,14 CHF ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Novartis-Aktie bis auf 89,89 CHF. Bei 90,65 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 312.833 Stück gehandelt. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (93,95 CHF) erklomm das Papier am 25.04.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,23 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.09.2022 bei 73,32 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 95,30 CHF angegeben. Am 18.07.2023 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,83 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,56 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 13.622,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.781,00 USD umgesetzt. Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.10.2023 veröffentlicht. Novartis dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2024 präsentieren. Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 6,89 USD fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Novartis-Aktie profitiert: Novartis erzielt Studienerfolg für Cholesterin-Injektion Leqvio SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Novartis verdient Novartis-Aktie dennoch etwas leichter: Novartis-Tochter Sandoz mit FDA-Zulassung für MS-Biosimilar in den USA

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis AG Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com