Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Novartis am Montagvormittag ins Minus

30.09.24 09:24 Uhr

Die Aktie von Novartis gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 97,46 CHF ab.

Die Novartis-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 97,46 CHF abwärts. Die Novartis-Aktie gab in der Spitze bis auf 97,25 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 97,32 CHF. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 92.649 Aktien. Bei 102,72 CHF erreichte der Titel am 02.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 5,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 25.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 83,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 14,84 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,30 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,78 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 99,75 CHF an. Novartis veröffentlichte am 18.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,44 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novartis ein EPS von 1,00 CHF je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,58 Prozent auf 11,32 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 12,24 Mrd. CHF umgesetzt. Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 28.10.2025. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 7,46 USD je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Starker Wochentag in Zürich: SMI zum Handelsende im Plus Börse Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsende fester Aufschläge in Europa: STOXX 50 steigt zum Handelsende

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com