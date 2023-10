Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag auf grünem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von Novartis zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Novartis-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 84,32 CHF.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 84,32 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Novartis-Aktie bei 84,36 CHF. Bei 84,27 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 41.315 Novartis-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 90,16 CHF. Dieser Kurs wurde am 11.10.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 6,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 69,89 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 17,11 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 93,30 CHF.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 24.10.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,74 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,50 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11.782,00 USD – eine Minderung von 6,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 12.543,00 USD eingefahren.

Die Novartis-Bilanz für Q4 2023 wird am 31.01.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2023 6,56 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

