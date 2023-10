Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis präsentiert sich am Montagmittag fester

Kurs der Novartis

Die Aktie von Novartis gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 84,56 CHF nach oben.

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 11:48 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 84,56 CHF. Im Tageshoch stieg die Novartis-Aktie bis auf 84,73 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 84,27 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 301.280 Novartis-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 90,16 CHF erreichte der Titel am 11.10.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 6,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.03.2023 bei 69,89 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 20,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 93,30 CHF je Novartis-Aktie aus.

Novartis gewährte am 24.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,74 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,50 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11.782,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 12.543,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.01.2024 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 6,56 USD fest.

