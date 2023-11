Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag kaum verändert

Notierung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Novartis. Zum Vortag unverändert notierte die Novartis-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 84,78 CHF.

Mit einem Wert von 84,78 CHF bewegte sich die Novartis-Aktie um 09:07 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 84,85 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Novartis-Aktie sank bis auf 84,71 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 84,80 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 46.462 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 11.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 90,16 CHF an. Gewinne von 6,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 69,89 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 93,30 CHF.

Novartis ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,74 USD gegenüber 1,50 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,07 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11.782,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 12.543,00 USD in den Büchern gestanden.

Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 31.01.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 29.01.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 6,58 USD fest.

